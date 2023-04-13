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На трассе Пермь – Екатеринбург 18 апреля на час перекроют движение
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Завтра, 18 апреля, на 200-м километре трассы Пермь – Екатеринбурга на час перекроют движение в обе стороны. Это связано с работами на путепроводе, проходящим над железнодорожными путями.
Ограничение будет действовать с 15.20 до 16.20.
Там также добавили, что на протяжении всего строительного сезона для капитального ремонта искусственного сооружения планируется порядка 80 краткосрочных ограничений для движения транспорта.
Ранее дорожники анонсировали расширение проезжей части на трассе Пермь – Екатеринбург (Р-242) до четырех полос. В связи с этим проводится реконструкция мостов, через которые проходит дорога.
Ограничение будет действовать с 15.20 до 16.20.
«Время технологического окна инициировано железнодорожниками и рассчитано с учетом движения железнодорожного транспорта, чтобы не препятствовать проезду поездов ближнего и дальнего следования»,
– сообщили «Вечерним ведомостям» в «Уралуправтодоре».
Там также добавили, что на протяжении всего строительного сезона для капитального ремонта искусственного сооружения планируется порядка 80 краткосрочных ограничений для движения транспорта.
Ранее дорожники анонсировали расширение проезжей части на трассе Пермь – Екатеринбург (Р-242) до четырех полос. В связи с этим проводится реконструкция мостов, через которые проходит дорога.
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