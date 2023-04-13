На трассе Пермь – Екатеринбург 18 апреля на час перекроют движение

– сообщили «Вечерним ведомостям» в «Уралуправтодоре».

«Время технологического окна инициировано железнодорожниками и рассчитано с учетом движения железнодорожного транспорта, чтобы не препятствовать проезду поездов ближнего и дальнего следования»,