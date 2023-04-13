Возрастное ограничение 18+
Оскар Кучер назвал «сатанизмом» арт-объект «Индустриальный младенец» в Екатеринбурге
Общество
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
Российский актер Оскар Кучер раскритиковал установленную на берегу Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге гигантскую голову младенца, назвав скульптуру «сатанизмом». Речь идет об арт-объекте «Индустриальный младенец».
Напомним, что арт-объект был выполнен арт-группой LKKL в рамках уральского фестиваля паблик-арта «ЧÖ». Ранее авторы работы заявляли, что их скульптура, выполненная из сплава моторов военной техники, демонстрирует идею перерождения, трансформации и зарождения нового.
«Я считаю это сатанизмом. Екатеринбург, вас там все устраивает? Вам нравится такое искусство?»
– написал шоумен в своём телеграм-канале.
Напомним, что арт-объект был выполнен арт-группой LKKL в рамках уральского фестиваля паблик-арта «ЧÖ». Ранее авторы работы заявляли, что их скульптура, выполненная из сплава моторов военной техники, демонстрирует идею перерождения, трансформации и зарождения нового.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Упавший на пути екатеринбургского метро человек остался жив
10 апреля 2023
10 апреля 2023