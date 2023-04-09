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Ночью в столицу Урала из Иерусалима доставили Благодатный огонь
Общество
Фото: «Фонд святой Екатерины»
Этой ночью в аэропорту Кольцово приземлился спецборт из Иерусалима, на котором в столицу Урала доставили Благодатный огонь. Паломническую миссию за святыней организовал «Фонд святой Екатерины».
Огонь привезли на богослужение в Свято-Троицкий кафедральный собор, откуда доставили в остальные храмы и церкви области, чтобы уже утром верующие смогли зажечь от него свои свечи, сообщили в пресс-службе фонда.
Кроме того, сегодня все желающие смогут принять участие в Пасхальном крестном ходе, который стартует от Свято-Троицкого собора в 16.00. Маршрут пройдет по улицам Куйбышева, 8 Марта, проспекту Ленина, улице Царской и завершится у Храма- на-Крови, где состоится праздничное вечернее богослужение.
Огонь привезли на богослужение в Свято-Троицкий кафедральный собор, откуда доставили в остальные храмы и церкви области, чтобы уже утром верующие смогли зажечь от него свои свечи, сообщили в пресс-службе фонда.
Фото: «Фонд святой Екатерины»
Кроме того, сегодня все желающие смогут принять участие в Пасхальном крестном ходе, который стартует от Свято-Троицкого собора в 16.00. Маршрут пройдет по улицам Куйбышева, 8 Марта, проспекту Ленина, улице Царской и завершится у Храма- на-Крови, где состоится праздничное вечернее богослужение.
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