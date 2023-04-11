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В Свердловской области стартовало голосование за объекты благоустройства
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня стартовало Всероссийское рейтинговое онлайн-голосование, в ходе которого жители могут выбрать в своих городах общественные территории для благоустройства в 2024 году. Жители Свердловской области могут сделать выбор между 149 площадками.
Екатеринбуржцы могут сделать выбор между пятью площадками:
– летним парком «Уралмаш»;
– парком имени Чкалова на улице Патриса Лумумбы;
– парком 50-летия ВЛКСМ;
– парком имени Энгельса;
– сквером на Титова.
Жители Нижнего Тагила смогут найти в списках для голосования:
– площадь перед зданием Машиностроительного техникума;
– общественное пространство в районе домов №5, 7 и 11 по проспекту Строителей;
– лесопарковую территорию поселка Рудника имени III Интернационала;
– один из участков пешеходной зоны Ленинградского проспекта.
В Первоуральске на выбор для горожан буду представлены:
– набережная Нижне-Шайтанского пруд (IV этап);
– набережная деревни Кузино в районе улицы Комсомольской;
– сквер в поселке Талица между домами №9 по улице Сакко и Ванцетти и детским садом №16;
– общественное пространство в селе Новоалексеевское в районе сельской администрации;
– «Парк Победы» в поселке Новоуткинск;
В Каменске-Уральском жители смогут проголосовать за:
– сквер между жилыми домами № 97, 101 по улице Каменская (бульвар Славского);
– парк в поселке Северный;
– парк за зданием бывшего клуба Силикатного комбината на улице 2-я рабочая;
– Байновский сад;
– общественная территория Театра Драмы;
– общественная территория сквера у школы №5 и пешеходной аллеи по улице Строителей.
Онлайн-голосование за объекты благоустройства-2024 организовано на единой электронной платформе. Отдать свой голос за общественную территорию можно до 31 мая 2023 года.
Екатеринбуржцы могут сделать выбор между пятью площадками:
– летним парком «Уралмаш»;
– парком имени Чкалова на улице Патриса Лумумбы;
– парком 50-летия ВЛКСМ;
– парком имени Энгельса;
– сквером на Титова.
Жители Нижнего Тагила смогут найти в списках для голосования:
– площадь перед зданием Машиностроительного техникума;
– общественное пространство в районе домов №5, 7 и 11 по проспекту Строителей;
– лесопарковую территорию поселка Рудника имени III Интернационала;
– один из участков пешеходной зоны Ленинградского проспекта.
В Первоуральске на выбор для горожан буду представлены:
– набережная Нижне-Шайтанского пруд (IV этап);
– набережная деревни Кузино в районе улицы Комсомольской;
– сквер в поселке Талица между домами №9 по улице Сакко и Ванцетти и детским садом №16;
– общественное пространство в селе Новоалексеевское в районе сельской администрации;
– «Парк Победы» в поселке Новоуткинск;
В Каменске-Уральском жители смогут проголосовать за:
– сквер между жилыми домами № 97, 101 по улице Каменская (бульвар Славского);
– парк в поселке Северный;
– парк за зданием бывшего клуба Силикатного комбината на улице 2-я рабочая;
– Байновский сад;
– общественная территория Театра Драмы;
– общественная территория сквера у школы №5 и пешеходной аллеи по улице Строителей.
Онлайн-голосование за объекты благоустройства-2024 организовано на единой электронной платформе. Отдать свой голос за общественную территорию можно до 31 мая 2023 года.
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