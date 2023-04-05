В столице Урала задержали автора граффити на вагонах

Фото: управление на транспорте МВД России по УрФО





– объяснили в пресс-службе транспортной полиции. «Как показывает практика, для того чтобы вернуть разукрашенному поезду прежний вид, требуется приложить немало усилий и зачастую не обходится без повреждений заводского лакокрасочного покрытия поезда. В таких случаях ущерб железнодорожному имуществу может достигать 50-80 тысяч рублей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В столице Урала задержали 28-летнего местного жителя, нанесшего на вагоны электропоезда граффити. Задержанным оказался сотрудник магазина, специализирующегося на продаже кистей, мольбертов, красок и других товаров для художников.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, молодой человек оставил граффити на двух вагонах действующего пригородного электропоезда в ночь на 4 апреля. Задержать художника по горячим следом не удалось, однако через некоторое время полицейским удалось его найти.Екатеринбуржец сразу дал признательные показания и объяснил свой поступок желанием проявить свои творческие способности.В отношении молодого человека составили два административных протокола по статье 7.17 КоАП РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти действия не повлекли причинение значительного ущерба», наказание по которой предусматривает штраф от трехсот до пятисот рублей.В ведомстве также подчеркнули, что подобные действия могут быть квалифицированы в соответствии со статьей 214 УК РФ – «Вандализм» с возбуждением соответствующего уголовного дела.Помимо этого, местного жителя привлекли к административной ответственности по части 5 статьи 11.1 КоАП РФ «Проход по железнодорожным путям в неустановленных местах».