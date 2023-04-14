Полиция Екатеринбурга намерена усилить контроль в период празднования Пасхи

– сообщили «Вечерним ведомостям» в городском УМВД.

«Для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан, предупреждения возможных правонарушений и преступлений, екатеринбургский гарнизон полиции в эти дни будет нести службу в режиме повышенной оперативной готовности»,