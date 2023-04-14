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Полиция Екатеринбурга намерена усилить контроль в период празднования Пасхи
Общество
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга
Полиция Екатеринбурга намерена усилить контроль в предстоящие выходные, 15 и 16 апреля, в связи с Пасхой. В этот период в храмах города запланированы праздничные мероприятия, в том числе ночные богослужения.
В пресс-группе также призвали сообщать о подозрительных предметах, правонарушениях и преступлениях по телефону 02 (102 по мобильному) или 112.
Напомним, что в грядущие выходные в уральской столице также планируется пасхальная ярмарка.
«Для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан, предупреждения возможных правонарушений и преступлений, екатеринбургский гарнизон полиции в эти дни будет нести службу в режиме повышенной оперативной готовности»,
– сообщили «Вечерним ведомостям» в городском УМВД.
В пресс-группе также призвали сообщать о подозрительных предметах, правонарушениях и преступлениях по телефону 02 (102 по мобильному) или 112.
Напомним, что в грядущие выходные в уральской столице также планируется пасхальная ярмарка.
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