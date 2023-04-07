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В грядущие выходные в центре Екатеринбурга пройдет пасхальная ярмарка
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В предстоящие выходные в центре Екатеринбурга на площади 1905 года пройдет пасхальная ярмарка. Горожане смогут купить как куличи, так и другую праздничную продукцию.
В том числе формы для выпечки куличей, наборы для окрашивания яиц и создания тематических композиций для украшения стола, сообщают в мэрии города. Кроме этого, на ярмарке традиционно будут продаваться мясо, рыба, молочные продукты и овощи уральских фермеров.
Торговые ряды будут работать 15 и 16 апреля с 09.00 до 17.00. В связи с этим парковка на площади 1905 года будет закрыта для автомобилей.
Организаторы ярмарки пообещали наличие парковочных мест на примыкающих к площади 1905 года улицах Урицкого и Володарского. Также водителям предлагают воспользоваться бесплатным подземным паркингом торгового центра, расположенного по соседству.
В том числе формы для выпечки куличей, наборы для окрашивания яиц и создания тематических композиций для украшения стола, сообщают в мэрии города. Кроме этого, на ярмарке традиционно будут продаваться мясо, рыба, молочные продукты и овощи уральских фермеров.
Торговые ряды будут работать 15 и 16 апреля с 09.00 до 17.00. В связи с этим парковка на площади 1905 года будет закрыта для автомобилей.
Организаторы ярмарки пообещали наличие парковочных мест на примыкающих к площади 1905 года улицах Урицкого и Володарского. Также водителям предлагают воспользоваться бесплатным подземным паркингом торгового центра, расположенного по соседству.
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