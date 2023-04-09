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Снег добрался и до Екатеринбурга
Общество
Фото: Вечерние Ведомости
В первой половине дня жители Екатеринбурга с удивлением смотрели на фотографии снегопадов, которые обрушились на другие города Свердловской области.
Снегом в середине апреля засыпало, например, Нижний Тагил, Алапаевский район, и это выглядело очень странно в уральской столице, где в это же время можно было ходить по улице разве что не в рубашечке. Казалось, весна окончательно вступила в свои права... Но вот и на Екатеринбург обрушился снег. Теперь уже екатеринбуржцы хвастаются видами вновь заснеженного города.
Нежданный снегопад связан с резким похолоданием. Днём температура воздуха достигала +15-ти градусов, а ночью, меж тем, синоптики прогнозируют её падение до -5-ти градусов. Пятница тоже обещает быть холодной. Но уже с субботы погода снова будет постепенно, неспешно, но возвращаться к весенней.
В возникшем апрельском снегопаде, которому вряд ли кто-то обрадовался, есть и свои положительные моменты. Так, можно рассчитывать, что осадки немного снизят количество природных пожаров, которые охватили область, не успело пригреть землю солнце.
Снегом в середине апреля засыпало, например, Нижний Тагил, Алапаевский район, и это выглядело очень странно в уральской столице, где в это же время можно было ходить по улице разве что не в рубашечке. Казалось, весна окончательно вступила в свои права... Но вот и на Екатеринбург обрушился снег. Теперь уже екатеринбуржцы хвастаются видами вновь заснеженного города.
Нежданный снегопад связан с резким похолоданием. Днём температура воздуха достигала +15-ти градусов, а ночью, меж тем, синоптики прогнозируют её падение до -5-ти градусов. Пятница тоже обещает быть холодной. Но уже с субботы погода снова будет постепенно, неспешно, но возвращаться к весенней.
В возникшем апрельском снегопаде, которому вряд ли кто-то обрадовался, есть и свои положительные моменты. Так, можно рассчитывать, что осадки немного снизят количество природных пожаров, которые охватили область, не успело пригреть землю солнце.
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К выходным в Свердловской области похолодает
13 апреля 2023
13 апреля 2023