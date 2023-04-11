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В Свердловской области горит 40 гектаров леса
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области продолжают действовать четыре лесных пожара. Об этом сообщает Авиалесоохрана.
По данным на 00.00 13 апреля, площадь четырех природных пожаров составляет 40 гектаров.
Всего в России действуют шесть лесных пожаров на площади 47 гектаров: четыре – в Свердловской области, один – Забайкальском крае (четыре гектара) и один – в Бурятии (три гектара).
По данным на 00.00 13 апреля, площадь четырех природных пожаров составляет 40 гектаров.
Всего в России действуют шесть лесных пожаров на площади 47 гектаров: четыре – в Свердловской области, один – Забайкальском крае (четыре гектара) и один – в Бурятии (три гектара).
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