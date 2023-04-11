В Свердловской области горит 40 гектаров леса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области продолжают действовать четыре лесных пожара. Об этом сообщает Авиалесоохрана.По данным на 00.00 13 апреля, площадь четырех природных пожаров составляет 40 гектаров.Всего в России действуют шесть лесных пожаров на площади 47 гектаров: четыре – в Свердловской области, один – Забайкальском крае (четыре гектара) и один – в Бурятии (три гектара).