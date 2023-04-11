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В Свердловской области горит 40 гектаров леса

11.27 Четверг, 13 апреля 2023
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области продолжают действовать четыре лесных пожара. Об этом сообщает Авиалесоохрана.

По данным на 00.00 13 апреля, площадь четырех природных пожаров составляет 40 гектаров.

Всего в России действуют шесть лесных пожаров на площади 47 гектаров: четыре – в Свердловской области, один – Забайкальском крае (четыре гектара) и один – в Бурятии (три гектара).

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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11:41 Уголовное дело в отношении экс-главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана* будут рассматривать 26 апреля
11:27 В Свердловской области горит 40 гектаров леса
10:52 Свердловчан стали чаще приглашать на работу в другие страны
10:20 Оцепление возле входа в БЦ «Рубин» в Екатеринбурге сняли
09:55 В центре Екатеринбурга эвакуировали людей из БЦ «Рубин» из-за подозрительного предмета
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20:59 В екатеринбургский зооприют везут травмированных кошек со всей области
20:36 В юбилейный год в Екатеринбурге должны приступить к реставрации многих ОКН
19:54 Сильно полыхнула трава на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге
19:37 Двух жителей Первоуральска отдали под суд за похищение и вымогательство
18:50 Клуб «НатУРАЛист» в пятый раз соберётся в библиотеке Белинского
18:26 Неизвестные спалили иномарку в Нижнем Тагиле
18:15 Почти половина жителей Свердловской области мечтали в детстве стать космонавтами
17:42 Батареи станут холодным и в Екатеринбурге только к середине мая
17:03 СМИ: «Уралбиофарм» просит чиновников повысить цены на жизненно необходимые лекарства
16:56 В ГИБДД рассказали об авариях автомобилистов-новичков в Нижнем Тагиле
15:54 Два пассажирских автобуса в Екатеринбурге чуть не сгорели в разных частях города в течение суток
15:39 Силовики займутся поиском создателей видео о якобы упавшем метеорите в уральском городе
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