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Почти половина жителей Свердловской области мечтали в детстве стать космонавтами
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В День космонавтики уральцы вспомнили, что мечтали в детстве быть исследователями космоса. Так, согласно данным исследования портала Зарплаты.ру, аж 47% жителей Свердловской области мечтали быть как Юрий Гагарин.
При этом среди таких космомечтателей мужчин оказалось 68%, а в категории 35-44 лет покорителями галактик хотели быть 44% опрошенных.
Уральцы мечтали о космосе в разном возрасте, но чаще всего в совсем юном – с пяти до десяти лет – таких оказалось 67%. В подростковом возрасте мечту сохраняли только десять процентов респондентов, а после пятнадцати лет – всего два процента.
И, естественно, большинство опрошенных (87%, и даже странно, что не все сто) заявили, что Юрий Гагарин – первый в мире космонавт, является для них образцом для подражания.
При этом среди таких космомечтателей мужчин оказалось 68%, а в категории 35-44 лет покорителями галактик хотели быть 44% опрошенных.
Уральцы мечтали о космосе в разном возрасте, но чаще всего в совсем юном – с пяти до десяти лет – таких оказалось 67%. В подростковом возрасте мечту сохраняли только десять процентов респондентов, а после пятнадцати лет – всего два процента.
И, естественно, большинство опрошенных (87%, и даже странно, что не все сто) заявили, что Юрий Гагарин – первый в мире космонавт, является для них образцом для подражания.
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