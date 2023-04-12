Почти половина жителей Свердловской области мечтали в детстве стать космонавтами

Алиса Левина © Вечерние ведомости

В День космонавтики уральцы вспомнили, что мечтали в детстве быть исследователями космоса. Так, согласно данным исследования портала Зарплаты.ру, аж 47% жителей Свердловской области мечтали быть как Юрий Гагарин.При этом среди таких космомечтателей мужчин оказалось 68%, а в категории 35-44 лет покорителями галактик хотели быть 44% опрошенных.Уральцы мечтали о космосе в разном возрасте, но чаще всего в совсем юном – с пяти до десяти лет – таких оказалось 67%. В подростковом возрасте мечту сохраняли только десять процентов респондентов, а после пятнадцати лет – всего два процента.И, естественно, большинство опрошенных (87%, и даже странно, что не все сто) заявили, что Юрий Гагарин – первый в мире космонавт, является для них образцом для подражания.