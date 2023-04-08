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В ГИБДД рассказали об авариях автомобилистов-новичков в Нижнем Тагиле
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
С начала этого года автомобилисты со стажем вождения менее двух лет создали не менее пяти ДТП. При этом в этих авариях травмы получили восемь человек.
Самыми частыми авариями с участием неопытных водителей становятся наезды на пешеходов и столкновения, сообщают в Госавтоинспекции, передает ТагилСити.
При этом утверждается, что каждая десятая авария происходит именно по вине новичков среди водителей.
Самыми частыми авариями с участием неопытных водителей становятся наезды на пешеходов и столкновения, сообщают в Госавтоинспекции, передает ТагилСити.
При этом утверждается, что каждая десятая авария происходит именно по вине новичков среди водителей.
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