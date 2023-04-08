В ГИБДД рассказали об авариях автомобилистов-новичков в Нижнем Тагиле

Алиса Левина © Вечерние ведомости

С начала этого года автомобилисты со стажем вождения менее двух лет создали не менее пяти ДТП. При этом в этих авариях травмы получили восемь человек.Самыми частыми авариями с участием неопытных водителей становятся наезды на пешеходов и столкновения, сообщают в Госавтоинспекции, передает ТагилСити.При этом утверждается, что каждая десятая авария происходит именно по вине новичков среди водителей.