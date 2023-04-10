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В Свердловской области объявили штормовое предупреждение на 13 апреля
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области вновь объявили штормовое предупреждение. МЧС призывает уральцев соблюдать меры безопасности.
Согласно прогнозам синоптиков, завтра, 13 апреля, в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/сек.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
Согласно прогнозам синоптиков, завтра, 13 апреля, в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/сек.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
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