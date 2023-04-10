В Свердловской области объявили штормовое предупреждение на 13 апреля

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области вновь объявили штормовое предупреждение. МЧС призывает уральцев соблюдать меры безопасности.Согласно прогнозам синоптиков, завтра, 13 апреля, в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/сек.При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.