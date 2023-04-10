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Вандалы испортили памятник федерального значения в окрестностях Екатеринбурга

22.20 Вторник, 11 апреля 2023
Общество
Фото: Александр Попов
Вчера «Вечерние ведомости» публиковали колонку старшего научного сотрудника Свердловского областного краеведческого музея Светланы Паниной – об угрозе уничтожения археологического наследия к северу от Екатеринбурга, в верховьях Исети.

В ней, в частности, речь шла про Северскую писаницу на горе Медвежке – гранитную скалу с надписями древнего человека, которым около 5 тысяч лет (эпоха неолита).

После публикации колонки в группе «Экопоходы|Урал|Екатеринбург» в соцсети Вконтакте выяснилось, что скалу недавно посетили вандалы.

Был там неделю назад, поверх наскальных рисунков, накорябали надписи, из того, что прочёл, было слово "активурал". Только один вопрос - на****? Зачем портить? Слов нет
написал турист Александр Попов.


Рисунки эпохи неолита на горе Медвежке были обнаружены в 1985 году, когда учитель географии екатеринбургской школы № 161 Виктор Пронин пришёл туда в поход со школьниками. Впоследствии «Северской писанице», как её назвали, присвоили статус объекта культурного наследия федерального значения.

Теперь другой школьный учитель, Виктор Норкин, организующий эко-походы по окрестностям Екатеринбурга, намерен обращаться в прокуратуру и Минкультуры.

— Охрана этого памятника лишь на бумаге – люди постоянно трогают писанцы, и они утрачивают яркость, постепенно исчезая. Так мы утратим очередное культурное достояние, которое сейчас легко можно посмотреть в ближайших окрестностях Екатеринбурга. Из-за вандалов уже были уничтожены или повреждены другие писанцы на скалах Среднего Урала, — сказал Норкин «Вечерним ведомостям».

К слову, одним из решений для сохранения археологического наследия верховьев Исети могло быть создание историко-природного парка «Истоки Исети» – и оно даже было принято на бумаге, однако до сих пор не реализовано. Светлана Панина как раз писала об этом в колонке.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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17:23 В Берёзовском у ребенка обнаружили корь
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16:25 Пропавшего в Каменске-Уральском 60-летнего мужчину нашли мертвым
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14:27 В Каменске-Уральском направили в суд уголовное дело о хищении бюджетных средств
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