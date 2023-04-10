Возрастное ограничение 18+
Вандалы испортили памятник федерального значения в окрестностях Екатеринбурга
Общество
Фото: Александр Попов
Вчера «Вечерние ведомости» публиковали колонку старшего научного сотрудника Свердловского областного краеведческого музея Светланы Паниной – об угрозе уничтожения археологического наследия к северу от Екатеринбурга, в верховьях Исети.
В ней, в частности, речь шла про Северскую писаницу на горе Медвежке – гранитную скалу с надписями древнего человека, которым около 5 тысяч лет (эпоха неолита).
После публикации колонки в группе «Экопоходы|Урал|Екатеринбург» в соцсети Вконтакте выяснилось, что скалу недавно посетили вандалы.
Рисунки эпохи неолита на горе Медвежке были обнаружены в 1985 году, когда учитель географии екатеринбургской школы № 161 Виктор Пронин пришёл туда в поход со школьниками. Впоследствии «Северской писанице», как её назвали, присвоили статус объекта культурного наследия федерального значения.
Теперь другой школьный учитель, Виктор Норкин, организующий эко-походы по окрестностям Екатеринбурга, намерен обращаться в прокуратуру и Минкультуры.
— Охрана этого памятника лишь на бумаге – люди постоянно трогают писанцы, и они утрачивают яркость, постепенно исчезая. Так мы утратим очередное культурное достояние, которое сейчас легко можно посмотреть в ближайших окрестностях Екатеринбурга. Из-за вандалов уже были уничтожены или повреждены другие писанцы на скалах Среднего Урала, — сказал Норкин «Вечерним ведомостям».
К слову, одним из решений для сохранения археологического наследия верховьев Исети могло быть создание историко-природного парка «Истоки Исети» – и оно даже было принято на бумаге, однако до сих пор не реализовано. Светлана Панина как раз писала об этом в колонке.
В ней, в частности, речь шла про Северскую писаницу на горе Медвежке – гранитную скалу с надписями древнего человека, которым около 5 тысяч лет (эпоха неолита).
После публикации колонки в группе «Экопоходы|Урал|Екатеринбург» в соцсети Вконтакте выяснилось, что скалу недавно посетили вандалы.
Был там неделю назад, поверх наскальных рисунков, накорябали надписи, из того, что прочёл, было слово "активурал". Только один вопрос - на****? Зачем портить? Слов нет
— написал турист Александр Попов.
Рисунки эпохи неолита на горе Медвежке были обнаружены в 1985 году, когда учитель географии екатеринбургской школы № 161 Виктор Пронин пришёл туда в поход со школьниками. Впоследствии «Северской писанице», как её назвали, присвоили статус объекта культурного наследия федерального значения.
Теперь другой школьный учитель, Виктор Норкин, организующий эко-походы по окрестностям Екатеринбурга, намерен обращаться в прокуратуру и Минкультуры.
— Охрана этого памятника лишь на бумаге – люди постоянно трогают писанцы, и они утрачивают яркость, постепенно исчезая. Так мы утратим очередное культурное достояние, которое сейчас легко можно посмотреть в ближайших окрестностях Екатеринбурга. Из-за вандалов уже были уничтожены или повреждены другие писанцы на скалах Среднего Урала, — сказал Норкин «Вечерним ведомостям».
К слову, одним из решений для сохранения археологического наследия верховьев Исети могло быть создание историко-природного парка «Истоки Исети» – и оно даже было принято на бумаге, однако до сих пор не реализовано. Светлана Панина как раз писала об этом в колонке.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Сад Казанцева идёт в библиотеку
05 апреля 2023
05 апреля 2023
Депутаты гордумы Екатеринбурга утвердили новую схему выборов
11 апреля 2023
11 апреля 2023