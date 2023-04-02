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Археологическое наследие Екатеринбурга планомерно уничтожается?

Колонка научного сотрудника Свердловского областного краеведческого музея об историко-природном парке, созданном только на бумаге

10.53 Понедельник, 10 апреля 2023
Общество
Фото: Виктор Норкин для «Вечерних ведомостей»
10–11 апреля 2023 года в Екатеринбурге пройдёт IV ежегодная научно-практическая конференция, приуроченная к Международному дню памятников и исторических мест (18 апреля). Поскольку в этом году отмечается 300-летие Екатеринбурга, её тема – «Три века Екатеринбурга: история, археология, культурное наследие».

Если архитектурное наследие Екатеринбурга у многих на виду, как на виду у многих и его уничтожение, то с археологическим наследием знакомы далеко не все горожане. Да, практически все екатеринбуржцы знают про Каменные палатки на ЖБИ – геологический и археологический памятник, гранитные скалы-останцы, когда-то бывшие жертвенным местом и центром металлургического производства древних людей. Но Шарташскими каменными палатками знание археологических памятников у значительного числа екатеринбуржцев и ограничится. При этом в окрестностях уральской столицы находятся ещё несколько десятков объектов археологического наследия не меньшей ценности.

Вышеупомянутые Шарташские каменные палатки в начале XX века были под угрозой уничтожения – когда в этом месте началась промышленная добыча гранита. Только вмешательство основателя Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ) Онисима Клера позволило избежать разрушения памятника.

Сейчас имя Онисима Клера носит Свердловский областной краеведческий музей, который стал преемником основанного Клером музея УОЛЕ. Главный научный сотрудник Отдела древней истории народов Урала Свердловского областного краеведческого музея, археолог Светлана Панина уже много лет добивается того, что удалось основателю музея век назад – сохранения археологических памятников, в том числе каменных палаток, но только в верховьях Исети. Однако несмотря на принятые правительством постановления, историко-природный парк в этом месте так и не создан.

«Вечерние ведомости» публикуют колонку Светланы Паниной, приуроченную к старту научно-практической конференции.

Свидетели уничтожения культурного наследия Екатеринбурга и его окрестностей



Город Екатеринбург возник на окраине уникальной территории с точки зрения древней истории края и минеральных богатств уральской земли. А так как жители города начали изучать и активно осваивать свои владения, то к двум составляющим добавляется третья – история изучения и открытий в области археологии, минеральных богатств, горного дела.

То есть, городу преподнесён сказочный подарок, позволяющий сегодня, при создании соответствующих условий, знакомить население края, России и других стран с древней историей восточного склона Урала не в музее, а на конкретных поселениях, святилищах, могильниках, местах металлургического производства, укрепленных городищах, в 20 минутах езды от города.

Парк-призрак




Фото: Ольга Шевченко


Многолетние исследования культурного слоя верховьев Исети археологами Свердловского областного краеведческого музея, Института истории и археологии УрО РАН, Уральского Федерального университета и геологами Уральской горно-геологической академии позволили создать проект историко-природного парка «Истоки Исети» в…1996 году. В 2003 г было разработано его технико-экономическое обоснование и, по результатам проделанной работы, проект историко-природного парка был утверждён в составе «Схемы территориального планирования Свердловской области» в статусе природного парка областного значения, что было зафиксировано Постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2009 №1000-ПП.

На основании утверждённой Схемы территориального планирования проект парка Истоки Исети был включён в генеральные планы соответствующих муниципальных образований – Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Среднеуральска. И на этом все закончилось.

Парка как не было так и нет. Из генеральных планов муниципальных образований парк «Истоки Исети» исключили. На территории планируемого парка Министерство природных ресурсов раздает в аренду участки земли для торфоразработок и добычи щебня взрывным способом, историко-культурная экспертиза при этом не проводится. Но археологические памятники никуда не делись. Пока.

Тоже каменные палатки. Менее известные, но не менее ценные



Уникальный остров среди болот «Каменные Палатки» на левом берегу Исети близ посёлка Палкино, где по проекту должен быть создан музей под открытым небом, весной и осенью выдерживает нашествие туристов и школьников с педагогами. На большой поляне разжигаются костры числом до 5 (сентябрь 2022), остаются груды мусора. А в 2023, видимо, к 300-летию Екатеринбурга, тропинку на Каменный остров завалили строительным мусором.


Засыпанная мусором тропа на Каменный остров при съезде с ЕКАД. Фото: Анна Фёдорова


На горе Медвежке у Северки находится Северская писаница, древний наскальный рисунок возрастом пять тысяч лет. Краски этой писаницы поблекли. Они очень ранимы, им требуется определённый температурно-влажностный режим.


Северская писаница. Фото: Евгений Тамплон


При наличии парка этот вопрос можно было бы регулировать, но парка нет.

Отношение к археологическим памятникам со стороны государства



В 2020 году к празднику Победы в Палкино была построена лестница, ведущая к памятнику погибшим жителям Палкино в Великой Отечественной войне. Для неё потребовалось вкопать в склон горушки более 50 бетонных столбов, разрушив при этом археологический памятник, известный с конца XIX века.

При строительстве отрезка ЕКАД, проходящего близ посёлка Палкино, под полотно дороги ушло некоторое количество дольменов и менгиров – каменных сооружений, оставленных населением лесной и лесостепной зоны восточного склона Урала с эпохи энеолита до железного века


Парный менгир в Палкино. Фото: Евгений Тамплон


Не отстают и частные копатели



Минералогические сокровища территории безжалостно грабятся «дикими геологами». Известные месторождения альмандина, эпидота, спессартина, кварца, силлиманита – Евгение-Максимилиановские копи, и Верхоловская гранатовая копь посещаются хитниками, которые добывают минералы и вывозят их в Центральную Россию и за границу. В парке «Истоки Исети» предусматривался геологический научный туризм «Тропа А.Н. Карножицкого». Но парка нет.

Не отстают от «геологов» и чёрные копатели. Верховья Исети – это древнейший очаг цветной металлургии в Среднем Зауралье. Правый берег Исети между Палкино и Северкой весь исхожен любителями металлодетекторного поиска. При этом памятники, содержащие металл, разрушаются «закопушками», а уникальные предметы, лежащие в слое, безжалостно вырываются из контекста.

Все это происходит здесь и сейчас, мы свидетели разрушения историко-культурного наследия города и окрестностей. Что мы оставим нашим потомкам? Щебень, торфяные брикеты, отвалы на месторождениях и закопушки на археологических памятниках?

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С.Н. Панина, главный научный сотрудник СОКМ им. О.Е.Клера, один из авторов проекта «Историко-природный парк Истоки Исети» © Вечерние ведомости


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