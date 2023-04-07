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Неправильно обрезанная берёза в центре Екатеринбурга плачет соком
Общество
Фото: Вечерние Ведомости
В Екатеринбурге возле дома №16/18 по улице Декабристов заплакала берёза. Сок из неё льётся так обильно, что на тротуаре образовалась целая лужа из него.
Об этом сообщил подписчик телеграм-канала «Вечерние Ведомости». И пояснил причину сокоточения из берёзы: «У дерева варварски обрезали толстые ветки. Срезы не обработали. Берёзовый сок течёт с высоты третьего этажа и льётся прямо на тротуар, прохожие обращают на это внимание».
Представитель Союза специалистов ландшафтной отрасли Урала Любовь Топорова в разговоре с корреспондентом «Вечерних Ведомостей» пояснила, что весной обрезку берёз производить нельзя и что теперь дерево может погибнуть. «Берёзы и клёны, в отличие от других деревьев, весной не режут — их, если обрезать, то уже когда раскроются листья. И вообще-то это всё в правилах ухода за зелёными насаждениями прописано», — сказала она.
Администрация города Екатеринбурга может организовывать сколько угодно «деревяных» пресс-туров по «одному самых зелёных городов страны» и уверять, что деревья вырубаются минимально, а обрезаются исключительно аккуратно и по правилам. Горожане по улицам Екатеринбурга ходят ежедневно и видят совсем иную картину, а именно — совершенно варварское отношение к зелёным насаждениям.
Об этом сообщил подписчик телеграм-канала «Вечерние Ведомости». И пояснил причину сокоточения из берёзы: «У дерева варварски обрезали толстые ветки. Срезы не обработали. Берёзовый сок течёт с высоты третьего этажа и льётся прямо на тротуар, прохожие обращают на это внимание».
Представитель Союза специалистов ландшафтной отрасли Урала Любовь Топорова в разговоре с корреспондентом «Вечерних Ведомостей» пояснила, что весной обрезку берёз производить нельзя и что теперь дерево может погибнуть. «Берёзы и клёны, в отличие от других деревьев, весной не режут — их, если обрезать, то уже когда раскроются листья. И вообще-то это всё в правилах ухода за зелёными насаждениями прописано», — сказала она.
Администрация города Екатеринбурга может организовывать сколько угодно «деревяных» пресс-туров по «одному самых зелёных городов страны» и уверять, что деревья вырубаются минимально, а обрезаются исключительно аккуратно и по правилам. Горожане по улицам Екатеринбурга ходят ежедневно и видят совсем иную картину, а именно — совершенно варварское отношение к зелёным насаждениям.
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