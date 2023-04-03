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Мэрия устроила журналистам «деревяный» тур по Екатеринбургу
Общество
Фото: Владислав Постников
В 2023-м году в Екатеринбурге планируется высадить 192 дерева и почти 1,5 тысячи кустарников. Об этом поведали журналистам во время специального пресс-тура по городу.
Пресс-тур был целиком посвящён озеленению в Екатеринбурге. Сдаётся, мэрией города он был организован из-за большого вала возмущений местных жителей, недовольных массовыми вырубками, которые прокатились по Екатеринбургу, едва стаял снег. Деревья срубили возле здания «Уральского рабочего», на улице Карла Либкнехта, на перекрёстке Лобкова и Стачек, возле Уральского политехнического колледжа. Сегодня в телеграм-чате «Чат Мирных Жителей» появилось сообщение, что улица Генеральская лишилась сибирских яблонь. И тут мэрия зовёт журналистов в поездку, чтобы доказать — деревьев и кустарников в городе много, никакого ущерба от порубок нет.
Вместе с журналистами по городу проехалась главный специалист сектора зеленого хозяйства Комитета благоустройства Администрации города Екатеринбурга Елена Медведева. Она рассказала немало интересного. Например, о том, что уход за деревом со стороны муниципальных служб состоит из 3 частей: обработки почвы, корней и кроны со стволом. Или о правилах кронирования деревьев. В ходе мэрского «деревяного» пресс-тура журналистам лишний раз напомнили также, что Екатеринбург — один из самых зелёных городов России.
Меж тем, екатеринбуржцы продолжают с ужасом наблюдать за тем, как «один из самых зелёных» стремительно зелени своей лишается. И не просто наблюдают. В той же «телеге» появился новый «Чат Деревья Екб». Его создатели пишут: «В этой группе мы систематизируем информацию о вырубленных и варварски обрезанных деревьях в Екатеринбурге» и предлагают делиться подобными фактами. Предполагается, что по каждому срубленному дереву в администрацию города будет направлено обращение с требованием пояснить, по какой причине произошла вырубка.
Пресс-тур был целиком посвящён озеленению в Екатеринбурге. Сдаётся, мэрией города он был организован из-за большого вала возмущений местных жителей, недовольных массовыми вырубками, которые прокатились по Екатеринбургу, едва стаял снег. Деревья срубили возле здания «Уральского рабочего», на улице Карла Либкнехта, на перекрёстке Лобкова и Стачек, возле Уральского политехнического колледжа. Сегодня в телеграм-чате «Чат Мирных Жителей» появилось сообщение, что улица Генеральская лишилась сибирских яблонь. И тут мэрия зовёт журналистов в поездку, чтобы доказать — деревьев и кустарников в городе много, никакого ущерба от порубок нет.
Вместе с журналистами по городу проехалась главный специалист сектора зеленого хозяйства Комитета благоустройства Администрации города Екатеринбурга Елена Медведева. Она рассказала немало интересного. Например, о том, что уход за деревом со стороны муниципальных служб состоит из 3 частей: обработки почвы, корней и кроны со стволом. Или о правилах кронирования деревьев. В ходе мэрского «деревяного» пресс-тура журналистам лишний раз напомнили также, что Екатеринбург — один из самых зелёных городов России.
Меж тем, екатеринбуржцы продолжают с ужасом наблюдать за тем, как «один из самых зелёных» стремительно зелени своей лишается. И не просто наблюдают. В той же «телеге» появился новый «Чат Деревья Екб». Его создатели пишут: «В этой группе мы систематизируем информацию о вырубленных и варварски обрезанных деревьях в Екатеринбурге» и предлагают делиться подобными фактами. Предполагается, что по каждому срубленному дереву в администрацию города будет направлено обращение с требованием пояснить, по какой причине произошла вырубка.
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