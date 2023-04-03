Дизайнер из Екатеринбурга победила в одной из номинаций международной премии

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На прошлой неделе в Москве подвели итоге дизайнерской премии «design.now». Один из призов поедет в Екатеринбург — его получила Марина Овчинникова за проект ванны для людей с ограниченными возможностями.Выпускница Уральского государственного архитектурно-художественного университета разработала проект ванны, которая бы позволила пожилым людям и инвалидам мыться с максимальной лёгкостью и в полной безопасности. Обычные ванны с их высокими бортиками и скользкими поверхностями для целой группы людей таят серьёзные риски. А вот «The Accessible Bath Unit» (так называется проект екатеринбургского дизайнера) состоит из реконфигурируемой ванны, стойки управления, сиденья. Проект предусматривает и поручни. Выбор материала — силикона — позволяет менять форму ванны, приподнимать её край и изгибать дно. Сделать это помогает специальный механизм и пульт управления. Принять душ или набрать воду в такую ванну сумеет даже человек с физическими ограничениями в передвижении.Ванна из Екатеринбурга получила приз в спецноминации «AQUATON» в категории «FUTURE». Всего в премии было 5 номинаций. В них выбирались лучшие проекты в области архитектуры и дизайна, разработанные в 2021-м и 2022-м годах.