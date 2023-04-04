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Около 150 площадок для благоустройства вынесли на онлайн-голосование свердловчан
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
С 15 апреля по 31 мая состоится Всероссийское рейтинговое онлайн-голосование, в ходе которого жители выберут в своих городах общественные территории для благоустройства в 2024 году. На выбор жителей Свердловской области представлено 149 площадок.
В Екатеринбурге горожане будут выбирать между парком имени Чкалова на улице Патриса Лумумбы, парком 50-летия ВЛКСМ, летним парком «Уралмаш», сквером на Титова и парком имени Энгельса.
В Нижнем Тагиле в список для голосования включили площадь перед зданием Машиностроительного техникума, общественное пространство в районе домов №5, 7 и 11 по проспекту Строителей, лесопарковая территория поселка Рудника имени III Интернационала и один из участков пешеходной зоны Ленинградского проспекта.
Жители Кировграда будут выбирать лучший дизайн-проект для благоустройства территории у родника «Во имя иконы Божией Матери всех скорбящих радость».
Онлайн-голосование за объекты благоустройства-2024 будет организовано на единой электронной платформе.
В Екатеринбурге горожане будут выбирать между парком имени Чкалова на улице Патриса Лумумбы, парком 50-летия ВЛКСМ, летним парком «Уралмаш», сквером на Титова и парком имени Энгельса.
В Нижнем Тагиле в список для голосования включили площадь перед зданием Машиностроительного техникума, общественное пространство в районе домов №5, 7 и 11 по проспекту Строителей, лесопарковая территория поселка Рудника имени III Интернационала и один из участков пешеходной зоны Ленинградского проспекта.
Жители Кировграда будут выбирать лучший дизайн-проект для благоустройства территории у родника «Во имя иконы Божией Матери всех скорбящих радость».
Онлайн-голосование за объекты благоустройства-2024 будет организовано на единой электронной платформе.
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