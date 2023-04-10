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Глава СКР заинтересовался инцидентом в свердловском детском саду, где соцработница избила сироту
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад об избиении сироты в детском саду в Свердловской области.
Напомним, что социальная работница избила пятилетнего сироту в одном из детских садов Каменского района. Следственный комитет и прокуратура проводят проверку.
Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителю свердловского СУ СКР Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.
Напомним, что социальная работница избила пятилетнего сироту в одном из детских садов Каменского района. Следственный комитет и прокуратура проводят проверку.
Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителю свердловского СУ СКР Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.
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