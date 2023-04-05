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СК и прокуратура Каменска-Уральского проверят детсад, где соцработница избила сироту
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Следственный комитет и прокуратура Каменска-Уральского проверят детский сад «Искорка» в поселке Мартюш Каменского района Свердловской области, в котором, по сообщениям в СМИ, социальная работница избила пятилетнего сироту.
Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службах ведомств.
В следственном комитете также пообещали выяснить все обстоятельства случившегося.
Ранее ЕАН сообщал о том, что социальный работник избила пятилетнего мальчика, который является воспитанником детского дома, на глазах у родителей других детей. Причиной конфликта между взрослым и ребенком стало то, что сирота якобы отказывался выбрасывать найденную палку. В итоге, как утверждается, сотрудница схватила мальчика за шиворот и начала колотить.
Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службах ведомств.
«В ходе надзорных мероприятий будет проверена достоверность опубликованной информации, при ее подтверждении будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, деятельности должностных лиц органов системы профилактики»,
– прокомментировали в прокуратуре.
В следственном комитете также пообещали выяснить все обстоятельства случившегося.
Ранее ЕАН сообщал о том, что социальный работник избила пятилетнего мальчика, который является воспитанником детского дома, на глазах у родителей других детей. Причиной конфликта между взрослым и ребенком стало то, что сирота якобы отказывался выбрасывать найденную палку. В итоге, как утверждается, сотрудница схватила мальчика за шиворот и начала колотить.
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