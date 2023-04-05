СК и прокуратура Каменска-Уральского проверят детсад, где соцработница избила сироту





– прокомментировали в прокуратуре. «В ходе надзорных мероприятий будет проверена достоверность опубликованной информации, при ее подтверждении будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, деятельности должностных лиц органов системы профилактики»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Следственный комитет и прокуратура Каменска-Уральского проверят детский сад «Искорка» в поселке Мартюш Каменского района Свердловской области, в котором, по сообщениям в СМИ, социальная работница избила пятилетнего сироту.Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службах ведомств.В следственном комитете также пообещали выяснить все обстоятельства случившегося.Ранее ЕАН сообщал о том, что социальный работник избила пятилетнего мальчика, который является воспитанником детского дома, на глазах у родителей других детей. Причиной конфликта между взрослым и ребенком стало то, что сирота якобы отказывался выбрасывать найденную палку. В итоге, как утверждается, сотрудница схватила мальчика за шиворот и начала колотить.