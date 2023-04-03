Возрастное ограничение 18+
Количество пострадавших от укусов клещей растет в Свердловской области
Общество
Иллюстрация: Вечерние ведомости
В Свердловской области с начала сезона из-за укусов клещей за медицинской помощью обратились уже 303 свердловчанина. Среди пострадавших – 103 ребенка.
Случаи присасывания клещей зафиксировали в 39 муниципалитетах области. В Екатеринбурге от клещей пострадали 105 человек.
В лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» исследовали 103 особи клещей, снятых с людей. А вируса клещевого энцефалита обнаружили в двух пробах. В ПЦР на боррелиоз исследовали 94 пробы, возбудитель иксодового клещевого боррелиоза обнаружен в 19-и пробах (20,2%).
В этом году в Свердловской области планируется провести акарицидные обработка на территории 11 336 гектаров. Сейчас ведется подготовка территорий к обработкам.
Случаи присасывания клещей зафиксировали в 39 муниципалитетах области. В Екатеринбурге от клещей пострадали 105 человек.
В лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» исследовали 103 особи клещей, снятых с людей. А вируса клещевого энцефалита обнаружили в двух пробах. В ПЦР на боррелиоз исследовали 94 пробы, возбудитель иксодового клещевого боррелиоза обнаружен в 19-и пробах (20,2%).
В этом году в Свердловской области планируется провести акарицидные обработка на территории 11 336 гектаров. Сейчас ведется подготовка территорий к обработкам.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Клещи покусали в Свердловской области 61 человека
03 апреля 2023
03 апреля 2023
Более 10 % продуктов и пищевого сырья, проверенных в Свердловской области, признали некачественными
05 апреля 2023
05 апреля 2023
При пожаре в квартире в Екатеринбурге погибла женщина
04 апреля 2023
04 апреля 2023