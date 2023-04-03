Количество пострадавших от укусов клещей растет в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области с начала сезона из-за укусов клещей за медицинской помощью обратились уже 303 свердловчанина. Среди пострадавших – 103 ребенка.Случаи присасывания клещей зафиксировали в 39 муниципалитетах области. В Екатеринбурге от клещей пострадали 105 человек.В лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» исследовали 103 особи клещей, снятых с людей. А вируса клещевого энцефалита обнаружили в двух пробах. В ПЦР на боррелиоз исследовали 94 пробы, возбудитель иксодового клещевого боррелиоза обнаружен в 19-и пробах (20,2%).В этом году в Свердловской области планируется провести акарицидные обработка на территории 11 336 гектаров. Сейчас ведется подготовка территорий к обработкам.