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Выставку в честь космонавтов открыли в метро Екатеринбурга
Общество
Фото: Владислав Постников
Сегодняшний инцидент на станции метро «Площадь 1905 года», где молодой человек упал на пути, в новостном пространстве совсем перекрыл куда более позитивный повод упомянуть эту станцию. Там открыли выставку, посвящённую Дню космонавтики.
Экспонатами подземной выставки стали 26 плакатов с фотографиями, на которых запечатлена Матушка-Земля с видом из космоса. Эти снимки были сделаны отечественными космонавтами с Международной космической станции, находящейся на высоте около 420 километров над уровнем моря. Как сообщает администрация города Екатеринбурга, на «портретах Земли» можно увидеть вулканы Камчатки, Скандинавский полуостров, города Объединенных Арабских Эмиратов и многое другое.
На открытии выставки побывал один из авторов представленных фотографий, российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков. Его полёт в космос начался 14-го октября 2020-го года со стартовой площадки Байконура, а закончился 17-го апреля 2021-го года в расчётной точке на территории Казахстана. Сергей Кудь-Сверчков выступил одним из организаторов выставки в екатеринбургском метрополитене.
Экспонатами подземной выставки стали 26 плакатов с фотографиями, на которых запечатлена Матушка-Земля с видом из космоса. Эти снимки были сделаны отечественными космонавтами с Международной космической станции, находящейся на высоте около 420 километров над уровнем моря. Как сообщает администрация города Екатеринбурга, на «портретах Земли» можно увидеть вулканы Камчатки, Скандинавский полуостров, города Объединенных Арабских Эмиратов и многое другое.
На открытии выставки побывал один из авторов представленных фотографий, российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков. Его полёт в космос начался 14-го октября 2020-го года со стартовой площадки Байконура, а закончился 17-го апреля 2021-го года в расчётной точке на территории Казахстана. Сергей Кудь-Сверчков выступил одним из организаторов выставки в екатеринбургском метрополитене.
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