В столице Урала приостановлени движение поездов в метро



– сообщают пассажирам. «Станция закрыта по техническим причинам, просьба всем покинуть станцию. Движение поездов временно приостановлено»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В столице Урала приостановили движение поездов в метро. На станции «Площадь 1905 года» пассажиров информируют о том, что станция закрыта, и просят покинуть ее.Последний прибывший на станцию поезд не доехал до конца перрона. По неподтвержденным данным, причиной стало падение человека на пути. Об этом сообщает телеграм-канал «Екатеринбургский метрополитен».