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В столице Урала приостановлени движение поездов в метро
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
В столице Урала приостановили движение поездов в метро. На станции «Площадь 1905 года» пассажиров информируют о том, что станция закрыта, и просят покинуть ее.
Последний прибывший на станцию поезд не доехал до конца перрона. По неподтвержденным данным, причиной стало падение человека на пути. Об этом сообщает телеграм-канал «Екатеринбургский метрополитен».
«Станция закрыта по техническим причинам, просьба всем покинуть станцию. Движение поездов временно приостановлено»,
– сообщают пассажирам.
Последний прибывший на станцию поезд не доехал до конца перрона. По неподтвержденным данным, причиной стало падение человека на пути. Об этом сообщает телеграм-канал «Екатеринбургский метрополитен».
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