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Работники «Уралэлектромеди» получили высокие государственные награды
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своей резиденции в Екатеринбурге 6 апреля вручил работникам «Уралэлектромеди» государственные награды и знаки отличия Свердловской области.
Аппаратчик-гидрометаллург никелевого отделения купоросного цеха Михаил Черепанов получил орден Дружбы, а старший инженер пробирного отделения центральной лаборатории Наталья Овсянникова – знак отличия «За наставничество». Медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоены резчик на пилах, ножовках и станках ремонтно-механического цеха филиала «Производство сплавов цветных металлов» Эдуард Беклемышев, главный инженер филиала «Производство полиметаллов» Олег Берняев, электромонтер по обслуживанию подстанций энергоцеха Ольга Боровских и электролизник водных растворов отделения электролиза цеха электролиза меди Светлана Майорова.
Почетное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации» присвоено разливщику цветных металлов и сплавов производства анодов медеплавильного цеха Александру Коурову.
Сын Александра Коурова продолжает династию. Он окончил институт, отработал плавильщиком и назначен мастером в медеплавильном цехе.
– Для меня огромная честь вручить вам государственные награды и знаки отличия Свердловской области. Своими профессиональными достижениями, успехами в научной, творческой, спортивной и общественной жизни вы укрепляете добрую славу Свердловской области – кадровой кузницы России. Региона, где живут и работают талантливые, энергичные, трудолюбивые, добросовестные люди, настоящие патриоты и подвижники,
– отметил Куйвашев.
Аппаратчик-гидрометаллург никелевого отделения купоросного цеха Михаил Черепанов получил орден Дружбы, а старший инженер пробирного отделения центральной лаборатории Наталья Овсянникова – знак отличия «За наставничество». Медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоены резчик на пилах, ножовках и станках ремонтно-механического цеха филиала «Производство сплавов цветных металлов» Эдуард Беклемышев, главный инженер филиала «Производство полиметаллов» Олег Берняев, электромонтер по обслуживанию подстанций энергоцеха Ольга Боровских и электролизник водных растворов отделения электролиза цеха электролиза меди Светлана Майорова.
Почетное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации» присвоено разливщику цветных металлов и сплавов производства анодов медеплавильного цеха Александру Коурову.
– Металлургия – судьба, которая определила мой выбор: дед – кузнец, отец – электролитчик, оба работали на нашем предприятии. Сразу после армии не было сомнений, что приду на «Уралэлектромедь». Как отслужил, сразу встал к печи в медеплавильном цехе. От себя и своих товарищей требую порядка, дисциплины, точного выполнения технологических инструкций,
– рассказал Александр.
Сын Александра Коурова продолжает династию. Он окончил институт, отработал плавильщиком и назначен мастером в медеплавильном цехе.
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