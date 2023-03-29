В Екатеринбурге разрешили строить вторую очередь гостиницы Дацюка

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Администрация Екатеринбурга утвердила проект планировки территории для строительства второй очереди гостиницы «Радиус» в центре города.Второй «Радиус» построят рядом с первым – в квартале улиц Малышева, 8 Марта, Радищева и Вайнера. В документе говорится, что будет построена гостиница с подземным паркингом на 39 машино-мест до 2030 года.Под застройку отдают участок в 7,66 гектара. Площадь гостиницы не должны превышать 27 тысяч квадратных метров. Подъезд к отелю планируют организовать с улицы Малышева.Добавим, что инвестором и застройщиком проекта гостиницы выступает ООО «АЛМИ», у которого два учредителя – предприниматель Александр Трунтаев и хоккеист Павел Дацюк.