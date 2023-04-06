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Прокуратура проверит сообщения об издевательстве подростками над пенсионеркой в свердловском поселке
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура организовала проверку из-за издевательства группы подростков над пожилой женщиной в поселке Черемухово в Североуральском городском округе.
Напомним, что подростки больше полгода доводили пенсионерку, звоня ей в домофон, пиная двери в квартиру и справляя на них нужду. Они также скидывали бутылки с этажа дома, целясь в балкон пожилой женщины, и разбили стекло. По словам жителей поселка, беседы с хулиганами не помогают.
Прокуратура Североуральска во время проверки оценит действия должностных лиц органов системы профилактики по работе с несовершеннолетними и действиям сотрудников образовательных учреждений, в которых обучаются подростки.
Напомним, что подростки больше полгода доводили пенсионерку, звоня ей в домофон, пиная двери в квартиру и справляя на них нужду. Они также скидывали бутылки с этажа дома, целясь в балкон пожилой женщины, и разбили стекло. По словам жителей поселка, беседы с хулиганами не помогают.
Прокуратура Североуральска во время проверки оценит действия должностных лиц органов системы профилактики по работе с несовершеннолетними и действиям сотрудников образовательных учреждений, в которых обучаются подростки.
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