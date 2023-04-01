В свердловском поселке Черемухово группа подростков издевается над пожилой женщиной





– пишет местный житель. «Издевательства продолжались, дверь от следов обуви уже не отмывалась. Караулить и ловить их стали всем подъездом»,





– рассказала жительница Черемухово. «На них не первый раз жалуются, и беседы проводили, а толку ноль. Сама лично ловила их, вроде разговариваешь, они что-то "понимают", но потом опять по той же схеме. Дело до ПДН доходило, но все утихло потом»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Жители поселка Черемухово в Североуральском городском округе Свердловской области пожаловались на группу подростков, которая постоянно издевается над пожилой женщиной.Как стало известно из поста в сообществе «Типичный Североуральск», группа подростков больше полгода доводила пожилую женщину, звоня ей в домофон, пиная двери в квартиру и справляя на них нужду. Пенсионерка пыталась обращаться к матери одного из подростков, но, со слов анонимного источника, родительница послала ее.Даже после этого, как утверждается, издевательства не прекратились. Спустя некоторое время подростки стали скидывать бутылки с пятого этажа дома, целясь в балкон пожилой женщины. И своего, как пишет автор поста, они добились – разбили стекло. Именно тогда жильцам дома и удалось поймать двоих юношей, двое других смогли убежать.По словам жителей поселка, беседы с подростками не помогают.