Уборка акватории Исети и трех прудов стартует в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 11 апреля начнется генеральная уборка акватории реки Исети, а также Верх-Исетского, Нижне-Исетского и Городского прудов. Уборка продлится до ноября этого года.Специалисты компании-подрядчика в рамках муниципального контракта будут проводить очистку реки Исети на участках:- от моста на Халтурина –Токарей до моста на Челюскинцев;- Городской пруд от моста на Челюскинцев до моста на проспекте Ленина;- от моста на проспекте Ленина до моста на Малышева;- от моста на Малышева до моста на Фурманова –Ткачей;- от моста на Фурманова – Ткачей до моста на переулке Базовом;- от моста на переулке Базовом до моста на Павлодарской;- от моста на Павлодарской до дома № 6 на Воровского;- от дома № 11 на Воровского до дома № 22 на Миасской.Кроме того, регулярно будет проводиться чистка Нижне-Исетского пруда на участках от дома № 25 до дома № 69б на Рощинской и от моста на Грибоедова до Дагестанской и до Инженерной.Верх-Исетский пруд будут чистить на участке переулка Малый Конный от дома № 11 до дома № 12 и вокруг острова Баран.Как рассказали в комитете по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга, рабочие должны убрать с поверхности воды плавающий мусор и торчащие предметы. Протяженность убираемой поверхности – 27,6 километра.