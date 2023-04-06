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Уборка акватории Исети и трех прудов стартует в Екатеринбурге
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге 11 апреля начнется генеральная уборка акватории реки Исети, а также Верх-Исетского, Нижне-Исетского и Городского прудов. Уборка продлится до ноября этого года.
Специалисты компании-подрядчика в рамках муниципального контракта будут проводить очистку реки Исети на участках:
- от моста на Халтурина –Токарей до моста на Челюскинцев;
- Городской пруд от моста на Челюскинцев до моста на проспекте Ленина;
- от моста на проспекте Ленина до моста на Малышева;
- от моста на Малышева до моста на Фурманова –Ткачей;
- от моста на Фурманова – Ткачей до моста на переулке Базовом;
- от моста на переулке Базовом до моста на Павлодарской;
- от моста на Павлодарской до дома № 6 на Воровского;
- от дома № 11 на Воровского до дома № 22 на Миасской.
Кроме того, регулярно будет проводиться чистка Нижне-Исетского пруда на участках от дома № 25 до дома № 69б на Рощинской и от моста на Грибоедова до Дагестанской и до Инженерной.
Верх-Исетский пруд будут чистить на участке переулка Малый Конный от дома № 11 до дома № 12 и вокруг острова Баран.
Как рассказали в комитете по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга, рабочие должны убрать с поверхности воды плавающий мусор и торчащие предметы. Протяженность убираемой поверхности – 27,6 километра.
Специалисты компании-подрядчика в рамках муниципального контракта будут проводить очистку реки Исети на участках:
- от моста на Халтурина –Токарей до моста на Челюскинцев;
- Городской пруд от моста на Челюскинцев до моста на проспекте Ленина;
- от моста на проспекте Ленина до моста на Малышева;
- от моста на Малышева до моста на Фурманова –Ткачей;
- от моста на Фурманова – Ткачей до моста на переулке Базовом;
- от моста на переулке Базовом до моста на Павлодарской;
- от моста на Павлодарской до дома № 6 на Воровского;
- от дома № 11 на Воровского до дома № 22 на Миасской.
Кроме того, регулярно будет проводиться чистка Нижне-Исетского пруда на участках от дома № 25 до дома № 69б на Рощинской и от моста на Грибоедова до Дагестанской и до Инженерной.
Верх-Исетский пруд будут чистить на участке переулка Малый Конный от дома № 11 до дома № 12 и вокруг острова Баран.
Как рассказали в комитете по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга, рабочие должны убрать с поверхности воды плавающий мусор и торчащие предметы. Протяженность убираемой поверхности – 27,6 километра.
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