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В Свердловской области за минувшие сутки под лед провалилось 33 человека
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
За минувшие сутки в Свердловской области спасли 33 человека, которые провалились под лед. Все случаи, как заявляют в пресс-службе регионального МЧС, обошлись без жертв.
Известно, что инциденты произошли на акваториях Екатеринбурга, городского округа Заречный и Новоуральского городского округа.
Напомним, что вчера, 5 апреля, на Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге под лед провалилось трое рыбаков.
Известно, что инциденты произошли на акваториях Екатеринбурга, городского округа Заречный и Новоуральского городского округа.
«Специалисты ГИМС отмечают, что лед на водоемах региона если и есть, то он не прочный и по всей толщине напитан водой. При передвижении по такому льду создается реальная угроза провала»,
– подчеркнули спасатели.
Напомним, что вчера, 5 апреля, на Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге под лед провалилось трое рыбаков.
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