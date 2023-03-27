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Трое рыбаков провалились под лед на Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
На акватории Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге сегодня днем под лед провалились три рыбака. К счастью, их удалось спасти.
В пресс-службе МЧС рассказали, что к месту вызова прибыли пожарные второй пожарно-спасательной части. С помощью спинального щита и спасательной веревки они вытащили на берег двух человек. Еще одного мужчину спасли очевидцы до прибытия спасателей.
Спасенных рыбаков передали прибывшим сотрудникам скорой медицинской помощи.
В МЧС напомнили, что выход на тонкий лед опасен для жизни.
В пресс-службе МЧС рассказали, что к месту вызова прибыли пожарные второй пожарно-спасательной части. С помощью спинального щита и спасательной веревки они вытащили на берег двух человек. Еще одного мужчину спасли очевидцы до прибытия спасателей.
Спасенных рыбаков передали прибывшим сотрудникам скорой медицинской помощи.
В МЧС напомнили, что выход на тонкий лед опасен для жизни.
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