Трое рыбаков провалились под лед на Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге



Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На акватории Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге сегодня днем под лед провалились три рыбака. К счастью, их удалось спасти.В пресс-службе МЧС рассказали, что к месту вызова прибыли пожарные второй пожарно-спасательной части. С помощью спинального щита и спасательной веревки они вытащили на берег двух человек. Еще одного мужчину спасли очевидцы до прибытия спасателей.Спасенных рыбаков передали прибывшим сотрудникам скорой медицинской помощи.В МЧС напомнили, что выход на тонкий лед опасен для жизни.