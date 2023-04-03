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В Екатеринбурге перекроют улицу Сурикова
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Сурикова. Речь идет об участке от Авиационной до Николая Островского.
Перекрытие связано с проведением работ по строительству дождевой канализации. Ограничения будут действовать с 27 апреля по 15 июня.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
Перекрытие связано с проведением работ по строительству дождевой канализации. Ограничения будут действовать с 27 апреля по 15 июня.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
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