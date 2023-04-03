В Екатеринбурге перекроют улицу Сурикова

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В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Сурикова. Речь идет об участке от Авиационной до Николая Островского.Перекрытие связано с проведением работ по строительству дождевой канализации. Ограничения будут действовать с 27 апреля по 15 июня.Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.