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Синоптики предупредили свердловчан о смоге
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области до вечера 5 апреля ожидается смог. Информация об этом появилась на сайте ФГБУ «Уральское УГМС».
По данным синоптиков, в регионе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
Синоптики объявили НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждена ожидается с 20.00 5 апреля.
По данным синоптиков, в регионе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
Синоптики объявили НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждена ожидается с 20.00 5 апреля.
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