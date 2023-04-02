Синоптики предупредили свердловчан о смоге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области до вечера 5 апреля ожидается смог. Информация об этом появилась на сайте ФГБУ «Уральское УГМС».По данным синоптиков, в регионе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.Синоптики объявили НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждена ожидается с 20.00 5 апреля.