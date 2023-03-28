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Мэрия Екатеринбурга анонсировала голосование за благоустройство парка
Общество
Летний парк «Уралмаш» – одна из 5 площадок, попавших в финальное голосование. Фото: Вечерние ведомости
В мэрии Екатеринбурге напомнили о рейтинговом голосовании за объект благоустройства. В ходе него местные жители смогут выбрать любимый сквер или парк, который получит федеральное финансирование на благоустройство в 2024 году.
Голосование будет проходить с 15 апреля по 30 мая этого года.
Напомним, что по итогам проведенного ранее опроса в список претендентов на благоустройство вошли пять парков:
– Парк имени В.П. Чкалова;
– Парк имени 50-летия ВЛКСМ;
– Летний парк «Уралмаш»;
– Сквер по улице Титова;
– Парк имени Ф. Энгельса.
Голосование пройдет на специальной платформе. Сейчас там можно обнаружить отчет до начала опроса.
Голосование будет проходить с 15 апреля по 30 мая этого года.
Напомним, что по итогам проведенного ранее опроса в список претендентов на благоустройство вошли пять парков:
– Парк имени В.П. Чкалова;
– Парк имени 50-летия ВЛКСМ;
– Летний парк «Уралмаш»;
– Сквер по улице Титова;
– Парк имени Ф. Энгельса.
Голосование пройдет на специальной платформе. Сейчас там можно обнаружить отчет до начала опроса.
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