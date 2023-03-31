В Карпинске двух детей искусала стая бродячих собак





– приводят слова Штаха в местном издании. «На неделе было достаточно много укусов собак. Бродячие собаки носятся по улицам. Только что у ЦГБ штук 15 бегало. Людей не пускают»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Карпинске два ребенка стали жертвами стаи бродячих собак. Бездомные животные сильно покусали детей, в результате чего потребовалось хирургическое вмешательство.Об этом сообщил главный врач местной ЦГБ Евгений Штах на аппаратном совещании у главы города, которое состоялось в понедельник, 3 апреля, пишет городская газета «Вечерний Карпинск».Сам инцидент произошел еще на прошлой неделе, когда дети с укусами поступили в приемный покой центральной городской больницы. Помимо хирургической помощи детям был прописан курс вакцины против бешенства.Неизвестно были ли нападавшие собаки чипированы. Однако, по словам Евгения Штаха, это не имеет значения, так как несмотря на то, что отловленных собак прививают от бешенства, заразиться этим недугом животное может и после отлова. Также врач подчеркнул, что случай с детьми был не единственный.