Улицу 2-ю Новосибирскую перекроют в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице 2-й Новосибирской – от Чемпионов до дома №68 на 2-й Новосибирской.Перекрытие связано со строительством трамвайной линии в микрорайон Солнечный. Ограничения будут действовать с 22.00 28 апреля до 12.00 1 мая.На время перекрытия движение транспорта направят по улицам Умельцев, Предельной и Городской.