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Улицу 2-ю Новосибирскую перекроют в Екатеринбурге
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице 2-й Новосибирской – от Чемпионов до дома №68 на 2-й Новосибирской.
Перекрытие связано со строительством трамвайной линии в микрорайон Солнечный. Ограничения будут действовать с 22.00 28 апреля до 12.00 1 мая.
На время перекрытия движение транспорта направят по улицам Умельцев, Предельной и Городской.
Перекрытие связано со строительством трамвайной линии в микрорайон Солнечный. Ограничения будут действовать с 22.00 28 апреля до 12.00 1 мая.
На время перекрытия движение транспорта направят по улицам Умельцев, Предельной и Городской.
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