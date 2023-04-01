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Екатеринбуржцы подали более 18 тысяч заявок на запись детей в первые классы
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За два дня жители Екатеринбурга подали более 18 тысяч заявлений на прием детей в первые классы. Большинство сделали это через «Госуслуги».
По данным на второе апреля 23.59, в системе АИС «Образование» было зарегистрировано 18 тысяч 579 заявлений, из которых 17 тысяч 223 – через портал Госуслуг, 1 тысяча 141 – лично в школы, 78 – в МФЦ, 137 – почтовыми отправлениями.
Из них подтверждено 7 тысяч 99 заявлений, к 2 тысячам 663 заявлениям загружены скан-копии документов через электронный сервис, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе администрации города.
Напомним, что запись в первые классы в Свердловской области началась первого апреля в 00.00.
По данным на второе апреля 23.59, в системе АИС «Образование» было зарегистрировано 18 тысяч 579 заявлений, из которых 17 тысяч 223 – через портал Госуслуг, 1 тысяча 141 – лично в школы, 78 – в МФЦ, 137 – почтовыми отправлениями.
Из них подтверждено 7 тысяч 99 заявлений, к 2 тысячам 663 заявлениям загружены скан-копии документов через электронный сервис, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе администрации города.
«Тем, кто еще не подтвердил онлайн-заявления документами, необходимо сделать это в течение двух рабочих дней после подачи. Для этого надо загрузить скан-копии на портал Госуслуг либо отнести пакет документов в МФЦ или в приемную комиссию школы»,
– подчеркнули в мэрии.
Напомним, что запись в первые классы в Свердловской области началась первого апреля в 00.00.
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