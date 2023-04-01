Екатеринбуржцы подали более 18 тысяч заявок на запись детей в первые классы

– подчеркнули в мэрии.

«Тем, кто еще не подтвердил онлайн-заявления документами, необходимо сделать это в течение двух рабочих дней после подачи. Для этого надо загрузить скан-копии на портал Госуслуг либо отнести пакет документов в МФЦ или в приемную комиссию школы»,