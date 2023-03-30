В Екатеринбурге с 1 апреля начинается запись детей в первые классы

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге уже с завтрашнего дня, с 1 апреля, начинается запись детей в первые классы. Ровно с 00.00 можно будет отправить заявление на прием в школу.Заполнить черновик заявления на «Госуслугах» можно уже сейчас.Для того, чтобы записать ребенку в школу необходимы:Подать заявление можно до 30 июля, если ребенок зарегистрирован на закрепленной за школой территории или если имеются льготы, и с 6 июля по 5 сентября при наличии свободных мест в учреждении, заявили в мэрии города.Решение о зачислении принимается в течении трех рабочих дней после завершения приема, то есть после 30 июня. О результате также можно будет узнать на «Госуслугах».Также подать заявление о записи ребенка в первый класс можно: