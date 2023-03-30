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В Екатеринбурге с 1 апреля начинается запись детей в первые классы
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге уже с завтрашнего дня, с 1 апреля, начинается запись детей в первые классы. Ровно с 00.00 можно будет отправить заявление на прием в школу.
Заполнить черновик заявления на «Госуслугах» можно уже сейчас.
Для того, чтобы записать ребенку в школу необходимы:
– данные паспорта родителя и свидетельство о рождении ребенка;
– номер или название школы;
– данные о регистрации ребенка;
– информация о братьях и сестрах, если они учатся в выбранной школе;
– документы, подтверждающие право на льготы.
Подать заявление можно до 30 июля, если ребенок зарегистрирован на закрепленной за школой территории или если имеются льготы, и с 6 июля по 5 сентября при наличии свободных мест в учреждении, заявили в мэрии города.
Решение о зачислении принимается в течении трех рабочих дней после завершения приема, то есть после 30 июня. О результате также можно будет узнать на «Госуслугах».
Также подать заявление о записи ребенка в первый класс можно:
– лично через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ);
– лично через Центр муниципальных услуг города Екатеринбурга (ЦМУ);
– лично в общеобразовательную организацию по графику работы приемных комиссий;
– заказным письмом с уведомлением о вручении через организации почтовой связи.
Заполнить черновик заявления на «Госуслугах» можно уже сейчас.
Для того, чтобы записать ребенку в школу необходимы:
– данные паспорта родителя и свидетельство о рождении ребенка;
– номер или название школы;
– данные о регистрации ребенка;
– информация о братьях и сестрах, если они учатся в выбранной школе;
– документы, подтверждающие право на льготы.
Подать заявление можно до 30 июля, если ребенок зарегистрирован на закрепленной за школой территории или если имеются льготы, и с 6 июля по 5 сентября при наличии свободных мест в учреждении, заявили в мэрии города.
Решение о зачислении принимается в течении трех рабочих дней после завершения приема, то есть после 30 июня. О результате также можно будет узнать на «Госуслугах».
Также подать заявление о записи ребенка в первый класс можно:
– лично через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ);
– лично через Центр муниципальных услуг города Екатеринбурга (ЦМУ);
– лично в общеобразовательную организацию по графику работы приемных комиссий;
– заказным письмом с уведомлением о вручении через организации почтовой связи.
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