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В Свердловской области ищут нуждающегося в медицинской помощи 83-летнего мужчину
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Белоярском городском округе Свердловской области ищут 83-летнего Владимира Климина из деревни Чернобровкина. С 31 марта 2023 года его местонахождение неизвестно.
Пропавший дедушка нуждается в медицинской помощи. У него возможна потеря памяти, сообщают в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Пожилой мужчина ростом 165 сантиметров, нормального телосложения, с седыми волосами и серо-зелеными глазами. Был одет в черную куртку, черные штаны, черные галоши и синюю шапку с красной полоской и надписью «2008».
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
Пропавший дедушка нуждается в медицинской помощи. У него возможна потеря памяти, сообщают в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Пожилой мужчина ростом 165 сантиметров, нормального телосложения, с седыми волосами и серо-зелеными глазами. Был одет в черную куртку, черные штаны, черные галоши и синюю шапку с красной полоской и надписью «2008».
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
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