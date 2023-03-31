В Свердловской области ищут нуждающегося в медицинской помощи 83-летнего мужчину

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Белоярском городском округе Свердловской области ищут 83-летнего Владимира Климина из деревни Чернобровкина. С 31 марта 2023 года его местонахождение неизвестно.Пропавший дедушка нуждается в медицинской помощи. У него возможна потеря памяти, сообщают в поисковом отряде «ЛизаАлерт».Пожилой мужчина ростом 165 сантиметров, нормального телосложения, с седыми волосами и серо-зелеными глазами. Был одет в черную куртку, черные штаны, черные галоши и синюю шапку с красной полоской и надписью «2008».Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.