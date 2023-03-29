ФК «Урал» после 16-матчевой беспроигрышной серии потерпел второе поражение подряд

Владислав Постников © Вечерние ведомости

В матче 21-го тура МИР РПЛ футбольный клуб «Урал» встречался на выезде с петербургским «Зенитом». Хозяева «Газпром Арены» выиграли матч со счётом 2:0.Первый тайм завершился нулевой ничьей. Поначалу «Урал» владел мячом с «Зенитом» поровну, однако к концу первой половины матча «Зенит» полностью перехватил инициативу. В одном из эпизодов капитан «Урала» Денис Кулаков получил жёлтую карточку.Во конце второго тайма петербургский клуб «дожал» екатеринбуржцев – нападающий «Зенита» Иван Сергеев отличился на 76-й и 86-й минутах. Ассистировали ему бразильцы Клаудиньо и Дуглас Сантос соответственно. Итог матча – 2:0.У «Урала» в активе осталось 25 очках. Команда по-прежнему занимает 10-е место, однако уральцев догнал одержавший четыре победы подряд «Локомотив», у которого теперь столько же очков – 25.Свой следующий матч в МИР РПЛ «Урал» проведёт в Грозном против «Ахмата» 8 апреля. Перед этим 4 апреля екатеринбургский клуб сыграет в Екатеринбурге в ответном матче за выход в финал Кубка России с московским «Спартаком». На кубковую игру болельщики могут прийти без Fan ID.