Жители Невьянска пожаловались на плохое состояние детских площадок

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Жители Невьянска пожаловались на плохое состояние детской площадки во дворе домов на Ракетной, 23 и Садовой, 45. По словам жильцов ближайших домов, качели давно сломаны, а песочницу не наполняли последние три года.Об этом пишет сообщество «Инцидент Невьянск» во «ВКонтакте» со ссылкой на местного жителя. С его слов, в управляющей компании ему ответили, что обслуживать детские площадки должны сами жильцы.Однако в комментариях под постом департамент информационной политики заявил, что ремонтировать детские площадки у многоэтажных домов должны специалисты управляющих компаний, так как жители платят им за содержание жилья.