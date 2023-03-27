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Жители Невьянска пожаловались на плохое состояние детских площадок
Общество
Фото: Инцидент Невьянск / vk.com
Жители Невьянска пожаловались на плохое состояние детской площадки во дворе домов на Ракетной, 23 и Садовой, 45. По словам жильцов ближайших домов, качели давно сломаны, а песочницу не наполняли последние три года.
Об этом пишет сообщество «Инцидент Невьянск» во «ВКонтакте» со ссылкой на местного жителя. С его слов, в управляющей компании ему ответили, что обслуживать детские площадки должны сами жильцы.
Однако в комментариях под постом департамент информационной политики заявил, что ремонтировать детские площадки у многоэтажных домов должны специалисты управляющих компаний, так как жители платят им за содержание жилья.
Об этом пишет сообщество «Инцидент Невьянск» во «ВКонтакте» со ссылкой на местного жителя. С его слов, в управляющей компании ему ответили, что обслуживать детские площадки должны сами жильцы.
Однако в комментариях под постом департамент информационной политики заявил, что ремонтировать детские площадки у многоэтажных домов должны специалисты управляющих компаний, так как жители платят им за содержание жилья.
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