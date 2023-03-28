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В воскресенье екатеринбуржцам объяснят, зачем считать деревья
Общество
Фото Андрея Гоголева
Школа волонтёров Карты деревьев Екатеринбурга проведёт очередное собрание в воскресенье, 2-го апреля. «Школьный урок» пройдёт в формате лекции, на которой пояснят, зачем считать городские деревья.
Лектором выступит Анна Балтина, одна из основательниц экологического общественного движения «Парки и скверы Екатеринбурга». Она расскажет, как ежегодное сокращение зелёного массива в городе влияет на здоровье горожан и научит пользоваться Картой деревьев — открытым публичным ресурсом, к пополнению которого информацией о городских деревьях может подключиться любой желающий.
Напомним, что Карта деревьев Екатеринбурга была создана для мониторинга состояния зелёных насаждений уральской столицы. Она помогает отследить, в каких районах города зелёных зон катастрофически не хватает, а какие городские территории рискуют остаться совсем без «зелёных лёгких».
Воскресное собрание Школы волонтёров начнётся в 14:00 на третьем этаже спортивно-торгового центра «SILA VOLI» (улица Толмачёва, 22). Планируется, что занятия Школы на различные экологические темы будут проходить там каждое воскресенье апреля.
Лектором выступит Анна Балтина, одна из основательниц экологического общественного движения «Парки и скверы Екатеринбурга». Она расскажет, как ежегодное сокращение зелёного массива в городе влияет на здоровье горожан и научит пользоваться Картой деревьев — открытым публичным ресурсом, к пополнению которого информацией о городских деревьях может подключиться любой желающий.
Напомним, что Карта деревьев Екатеринбурга была создана для мониторинга состояния зелёных насаждений уральской столицы. Она помогает отследить, в каких районах города зелёных зон катастрофически не хватает, а какие городские территории рискуют остаться совсем без «зелёных лёгких».
Воскресное собрание Школы волонтёров начнётся в 14:00 на третьем этаже спортивно-торгового центра «SILA VOLI» (улица Толмачёва, 22). Планируется, что занятия Школы на различные экологические темы будут проходить там каждое воскресенье апреля.
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