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В Свердловской области ожидается рост заболеваемости клещевыми инфекциями

16.53 Пятница, 31 марта 2023
Общество
Иллюстрация: Вечерние ведомости
В Свердловской области в 2023 году ожидается рост числа пострадавших от укусов клещей. Об этом сообщила на пресс-конференции заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону Анжелика Пономарева.

«На основании данных, которые получены по результатам зоолого-энтомологических наблюдений, в этом году прогнозируется рост численности клещей в популяции, соответственно, можно прогнозировать и рост числа пострадавших от укусов, а следовательно, и рост заболеваемости клещевыми инфекциями»,

– рассказала Анжелика Пономарева.


Первый укус клеща в Свердловской области в этом году был зафиксирован 24 марта. На сегодняшней день выявлено уже 26 случаев.

В прошлом году 47 тысяч человек в регионе были укушены клещами. Из них 175 заразились энцефалитом, трое скончались.

Также заместитель руководителя управления Роспотребнадзора напомнила о важности вакцинации от клещевого энцефалита и о других мерах безопасности. Во время похода в лес следует надевать плотно прилегающую одежду, обрабатывать ее средствами защиты от насекомых, внимательно осматривать себя и домашних животных после прогулок.

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Елизавета Колотушкина © Вечерние ведомости


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