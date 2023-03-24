Следователи возбудили уголовное дело из-за сырости в многоквартирном доме в Серове

Следственный комитет





– рассказали в пресс-службе ведомства. «С учетом полученной информации возбуждено уголовное дело о халатности (статья 293 УК РФ). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности после сообщений в СМИ о жалобах жильцов одного из многоквартирных домов в Серове. Люди жаловались на сырость, из-за которой стены покрылись плесенью.Фото:Как сообщили в СУ СК России по Свердловской области, по предварительным данным, условия, не обеспечивающие безопасное проживание людей, допустили должностные лица администрации Серовского городского округа.