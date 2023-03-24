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Следователи возбудили уголовное дело из-за сырости в многоквартирном доме в Серове
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности после сообщений в СМИ о жалобах жильцов одного из многоквартирных домов в Серове. Люди жаловались на сырость, из-за которой стены покрылись плесенью.
Фото:
Как сообщили в СУ СК России по Свердловской области, по предварительным данным, условия, не обеспечивающие безопасное проживание людей, допустили должностные лица администрации Серовского городского округа.
Фото:
Следственный комитет
Как сообщили в СУ СК России по Свердловской области, по предварительным данным, условия, не обеспечивающие безопасное проживание людей, допустили должностные лица администрации Серовского городского округа.
«С учетом полученной информации возбуждено уголовное дело о халатности (статья 293 УК РФ). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности»,
– рассказали в пресс-службе ведомства.
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