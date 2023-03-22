В Екатеринбурге обещают обустроить парковки для самокатов

Елизавета Колотушкина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге планируют обустроить специальные парковки для электросамокатов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.Оставить или взять на прокат арендуемый самокат можно будет только в специально отведенных парковочных местах. Разместить парковки планируют у железнодорожных станций и вокзалов, у входов в метрополитен, вблизи торговых центров, около парков и скверов, а также на крупных перекрестках.Не будет стоянок около остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, инженерных сетей и под автомобильными эстакадами.Председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города Игорь Ощепков поручил представителям районных администраций составить перечень территорий, предварительно подходящих для создания там парковок СИМ.