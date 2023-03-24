Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пропал журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович. По данным пиарщика Ярослава Ширшикова, он перестал выходить на связь со своей редакцией со вчерашнего дня.Вчера ночью, начальник Гершковича звонил Ширшикову, как одному из тех, у кого брал интервью журналист в Екатеринбурге, и сказал, что не может связаться с ним. Контакт Ярослава Эван оставил на случай, если с ним что-то случится.Гершкович живёт в Москве уже 6 лет, и имеет аккредитацию в МИД РФ, является гражданином США. В Екатеринбурге был несколько недель назад, и должен был вернуться еще вчера. В последний раз выходил в сеть 29 марта в 15.28. Сейчас его телефон недоступен.Эвану Гершковичу 31 год. У него темно-русые волнистые волосы и рост примерно от 180 – до 190 сантиметров, телосложение стройное. По-русски говорит хорошо (его родители родом из Советского Союза), но с небольшим акцентом.Пока неизвестно, обратилась ли редакция Эвана в МИД РФ в связи с его пропажей.Если вы видели Эвана Гершковчиа, или знаете, где он может быть, пишите или звоните +79655031512 (Ярослав Ширшиков).