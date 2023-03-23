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«Баден» в Екатеринбурге проверит прокуратура, а экспертиза в Сысерти проверять не будет

20.58 Вторник, 28 марта 2023
Общество
Фото: Владислав Постников
Деятельность владельцев термальных комплексов «Баден Баден» на берегах озера Шарташ вызвала интерес Свердловской межрайонной природоохранной прокуратуры. Ведомство инициировало проверку строительной «движухи», которая была замечена в Шарташском лесопарке Екатеринбурга. По некоторым свидетельствам, там «втихую» началось воздвижение бассейнов, хотя в прошлом году коммерсантам в этом было отказано.

Сами владельцы «помывочных комплексов» уверяют, что начавшиеся работы не имеют отношения к строительству нового «Баден Бадена». Одновременно с этим они уверяют, что территория принадлежит им и не имеет природо-охранного статуса. «Участок находится в частной собственности, расположен рядом с Шарташским лесопарком со стороны Егоршинского подхода. Не является и никогда не являлся землями лесного фонда», — приводит слова представителей компании городской портал «Е1».

Как раз накануне сообщения о том, что природоохранная прокуратура взялась проверять законность деятельности коммерсантов на Шарташе, в соцсетях появились фотографии стихийной свалки, которую неизвестные устраивают на берегах озера. Снимки сопровождаются комментариями, автор которых утверждает, что на берег и частично в воду кто-то сваливает именно строительный, а не бытовой мусор. Возможно, официальные природоохранники проверят заодно и причастность «баденовских» строителей к возникшей свалке?

Меж тем, в Сысерти тоже из-за деятельности владельцев «помывочных» свербит на душе местных жителей, которые не хотят видеть никаких бассейнов и душевых на горе Бессонова, ведь она является достопримечательностью как природной, так и исторической. Тем более, не хотят видеть на её живописных склонах гостиницу с ресторанами, которыми тоже собираются облагодетельствовать их «баденовцы». Но глава городского округа Дмитрий Нисковских фактически отказался встать на защиту любимого жителями Сысерти места. На обращение Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области с предложением провести историко-культурное исследование горы Бессонова, глава местной администрации ответил, что экспертизы не будет. «Эта территория не является ни памятником, ни объектом культурного наследия. Мы будем действовать в рамках законодательства. У нас нет обязанности проводить какие-либо исследования», — обнародовал слова «главного сысертца» портал 66.Ru.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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