В Екатеринбурге к 2025 году хотят создать Академический районный суд

«Это первый случай создания в России нового районного суда за годы, прошедшие со времен Советского Союза. До сих пор все вопросы с районными судами в стране решались за счет перенарезки размеров обслуживаемой территории, изменения статуса суда, пересмотра количества работающих судей»,



– заявил председатель комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников в ходе заседания Заксобрания Свердловской области.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости