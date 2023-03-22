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В Екатеринбурге к 2025 году хотят создать Академический районный суд
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге не позднее 1 марта 2023 года в Академическом хотят создать свой районный суд. Соответствующая инициатива уже внесена на рассмотрение в Государственную думу.
В ходе анализа судебной нагрузки Верх-Исетского и Ленинского районных судов Екатеринбурга в рассмотренных в декабре 2022 года, выяснилось, что доля дел, территориальная подсудность которых относится к Академическому району составляет 11,8% от общего количества рассмотренных дел.
В пояснительной записке к проекту о создании нового суда указано, что суммарная ежемесячная нагрузка по уголовным, гражданским, административным дела и делам об административных правонарушениях Верх-Исетского и Ленинского районных судов составляет 34,3 дела и 31,8 дела, что превышает среднеобластной показатель в 27,1 дел на 7,2 дела и 4,7 дела соответственно.
При этом дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета для штата нового суда не просят. Предлагается сформировать штат за счет перераспределения судей из районных судов Свердловской области с учетом фактической нагрузки.
Отмечается, что для здания Академического районного суда в Екатеринбурге уже зарезервирован земельный участок.
По данным городской администрации, в границах Академического на конец 2022 года проживало порядка 150 тысяч человек. Ожидается, что к 2035 году в этом районе будут жить до 225 тысяч екатеринбуржцев.
«Это первый случай создания в России нового районного суда за годы, прошедшие со времен Советского Союза. До сих пор все вопросы с районными судами в стране решались за счет перенарезки размеров обслуживаемой территории, изменения статуса суда, пересмотра количества работающих судей»,
– заявил председатель комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников в ходе заседания Заксобрания Свердловской области.
– заявил председатель комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников в ходе заседания Заксобрания Свердловской области.
В ходе анализа судебной нагрузки Верх-Исетского и Ленинского районных судов Екатеринбурга в рассмотренных в декабре 2022 года, выяснилось, что доля дел, территориальная подсудность которых относится к Академическому району составляет 11,8% от общего количества рассмотренных дел.
В пояснительной записке к проекту о создании нового суда указано, что суммарная ежемесячная нагрузка по уголовным, гражданским, административным дела и делам об административных правонарушениях Верх-Исетского и Ленинского районных судов составляет 34,3 дела и 31,8 дела, что превышает среднеобластной показатель в 27,1 дел на 7,2 дела и 4,7 дела соответственно.
При этом дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета для штата нового суда не просят. Предлагается сформировать штат за счет перераспределения судей из районных судов Свердловской области с учетом фактической нагрузки.
Отмечается, что для здания Академического районного суда в Екатеринбурге уже зарезервирован земельный участок.
По данным городской администрации, в границах Академического на конец 2022 года проживало порядка 150 тысяч человек. Ожидается, что к 2035 году в этом районе будут жить до 225 тысяч екатеринбуржцев.
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