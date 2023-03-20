Восемь суток ареста получил екатеринбуржец за тонировку машины





– пояснили в пресс-группе. «Согласно установленным нормам, светопропускание ветрового стекла, передних боковых стекол и стекол передних дверей не должно составлять не менее 70 %2»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Чкаловский районный суд Екатеринбурга наказал 27-летнего местного жителя восемью сутками ареста за то, что он отказался снимать тонировку со стекла своего автомобиля.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга, с начала 2023 года мужчина три раза привлекался к административной ответственности из-за того, что светопропускание передних боковых стекол не соответствовало требованиям технического регламента.Молодой человек не убирал тонировку и продолжал ездить с темными стеклами, в результате чего суд расценил это, как пренебрежение к правилам дорожного движения и законным требованиям сотрудников полиции, и назначил наказание в виде восьми суток административного ареста.