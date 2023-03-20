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Восемь суток ареста получил екатеринбуржец за тонировку машины
Общество
Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга
Чкаловский районный суд Екатеринбурга наказал 27-летнего местного жителя восемью сутками ареста за то, что он отказался снимать тонировку со стекла своего автомобиля.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга, с начала 2023 года мужчина три раза привлекался к административной ответственности из-за того, что светопропускание передних боковых стекол не соответствовало требованиям технического регламента.
Молодой человек не убирал тонировку и продолжал ездить с темными стеклами, в результате чего суд расценил это, как пренебрежение к правилам дорожного движения и законным требованиям сотрудников полиции, и назначил наказание в виде восьми суток административного ареста.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга, с начала 2023 года мужчина три раза привлекался к административной ответственности из-за того, что светопропускание передних боковых стекол не соответствовало требованиям технического регламента.
«Согласно установленным нормам, светопропускание ветрового стекла, передних боковых стекол и стекол передних дверей не должно составлять не менее 70 %2»,
– пояснили в пресс-группе.
Молодой человек не убирал тонировку и продолжал ездить с темными стеклами, в результате чего суд расценил это, как пренебрежение к правилам дорожного движения и законным требованиям сотрудников полиции, и назначил наказание в виде восьми суток административного ареста.
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