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В Екатеринбурге побит державшийся 45 лет температурный рекорд
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня к двум часам дня воздух в уральской столице прогрелся до +15,8 °С. Это означает, что побит предыдущий рекорд для 27 марта (+14,9°С), который был зафиксирован в 1978 году.
Предварительно, по данным на 17:00, температура воздуха на метеостанции на Метеогорке превысила 17,5 °С – поэтому вполне возможно, что вечером станет известно о побитии рекорда за всю историю метеонаблюдений в Екатеринбурге (с 1831 года) для марта – он был зафиксирован в 1951 году, когда два дня (29 и 30 марта) температура прогревалась до +17,3 °С.
На Южном Урале тем временем фиксируются температуры выше +20 °С – самым тёплым местом России, согласно данным сайта «Погода и Климат», сейчас является оренбургский Акбулак с температурой +20,6 °С.
Столь высокие температуры на Урале и в Приуралье обусловлены тёплым атлантическим циклоном. Но уже в среду он уйдёт в Сибирь, и температуры в Екатеринбурге опустятся до минусовых значений ночью, а днём будет максимум +5 +6 °С.
Предварительно, по данным на 17:00, температура воздуха на метеостанции на Метеогорке превысила 17,5 °С – поэтому вполне возможно, что вечером станет известно о побитии рекорда за всю историю метеонаблюдений в Екатеринбурге (с 1831 года) для марта – он был зафиксирован в 1951 году, когда два дня (29 и 30 марта) температура прогревалась до +17,3 °С.
На Южном Урале тем временем фиксируются температуры выше +20 °С – самым тёплым местом России, согласно данным сайта «Погода и Климат», сейчас является оренбургский Акбулак с температурой +20,6 °С.
Столь высокие температуры на Урале и в Приуралье обусловлены тёплым атлантическим циклоном. Но уже в среду он уйдёт в Сибирь, и температуры в Екатеринбурге опустятся до минусовых значений ночью, а днём будет максимум +5 +6 °С.
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