Жители Широкой Речки жалуются на грязь на дороге к школе №25

– рассказала читательница «Вечерних ведомостей».

«Невозможно ходить. Ощущение, что самый грязный район, забытый администрацией города. Конкретно участок дороги к школе №25. Со стройки выезжают большие машины и вывозят всю эту грязь на тротуар и дорогу. Когда говорят, что "не надо ходить в белой обуви", становится смешно, так как там спасут только резиновый сапоги»,