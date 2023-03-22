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Жители Широкой Речки жалуются на грязь на дороге к школе №25
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге жители Широкой Речки жалуются на грязь, которую развозит по дороге строительная техника.
Напомним, что на улице Суходольской на Широкой Речке перекопали асфальт, а транспорт направили в объезд по дороге, засыпанной щебнем. Это связано с изменением русла реки Патрушихи. Под дорогой будут обустраивать водопропускную трубу.
Изменения коснулись не только водителей, которые не в восторге от проезда по грунтовке, но и пешеходов. Из Мичуринского микрорайона до Широкой Речки пешеходы добираются по асфальтированной тропе, расположенной параллельно улице Суходольской. Но из-за начала работ по изменению русла реки Патрушихи участок пешеходной дороги оказался покрыт грязью.
Речь идет о пешеходном переходе на улице Феофанова, куда выводит тропа. В этом месте начала ездить строительная техника. Машины сначала заезжают на пустырь, покрытый глиной и грязью, а, выезжая, разносят эту грязь по дороге и пешеходному переходу.
Отметим, что по этой дороге каждый день ученики начальных классов ходят в школу №25 на улице Феофанова, 10, а студенты и другие местные жители добираются до конечной остановки автобуса №48. В результате им приходится перебираться через завалы грязи, а потом тщательно чистить свою обувь и одежду.
Ранее заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов посоветовал екатеринбуржцам, жалующимся на грязь, не ходить в белой обуви.
Напомним, что на улице Суходольской на Широкой Речке перекопали асфальт, а транспорт направили в объезд по дороге, засыпанной щебнем. Это связано с изменением русла реки Патрушихи. Под дорогой будут обустраивать водопропускную трубу.
Изменения коснулись не только водителей, которые не в восторге от проезда по грунтовке, но и пешеходов. Из Мичуринского микрорайона до Широкой Речки пешеходы добираются по асфальтированной тропе, расположенной параллельно улице Суходольской. Но из-за начала работ по изменению русла реки Патрушихи участок пешеходной дороги оказался покрыт грязью.
Речь идет о пешеходном переходе на улице Феофанова, куда выводит тропа. В этом месте начала ездить строительная техника. Машины сначала заезжают на пустырь, покрытый глиной и грязью, а, выезжая, разносят эту грязь по дороге и пешеходному переходу.
Отметим, что по этой дороге каждый день ученики начальных классов ходят в школу №25 на улице Феофанова, 10, а студенты и другие местные жители добираются до конечной остановки автобуса №48. В результате им приходится перебираться через завалы грязи, а потом тщательно чистить свою обувь и одежду.
«Невозможно ходить. Ощущение, что самый грязный район, забытый администрацией города. Конкретно участок дороги к школе №25. Со стройки выезжают большие машины и вывозят всю эту грязь на тротуар и дорогу. Когда говорят, что "не надо ходить в белой обуви", становится смешно, так как там спасут только резиновый сапоги»,
– рассказала читательница «Вечерних ведомостей».
Ранее заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов посоветовал екатеринбуржцам, жалующимся на грязь, не ходить в белой обуви.
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